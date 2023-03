TORRAZZA PIEMONTE – Si chiama Giorgia Dentello ha 18 anni e frequenta l’ultimo anno del Liceo Scientifico Martinetti di Caluso. E’ lei la seconda vincitrice della fascia di “Miss ObiettovoNews”, conquistata nella seconda tappa (che si è tenuta sabato 18 marzo ad Aosta) del concorso di “Miss Paradisia 2023” organizzato dal Patron Beppe Berlier.

Giorgia, bionda e spigliata, ama tantissimo gli animali e il suo sogno è quello di diventare una biologa marina o una zoologa. Accompagnata nel nostro studio dalla nonna Marilena, che la segue ad ogni tappa e la supporta in tutto e per tutto, si è divertita a raccontare la sua storia e come questo concorso l’ha cambiata: da ragazza timida ed introversa, grazie all’opportunità di partecipare lo scorso anno a Miss Paradisia, è riuscita a vincere l’imbarazzo e l’insicurezza e l’ha portata a rapportarsi in modo più sereno e aperto con gli altri.

La ragazza si aggiunge a Margherita Bagnato (prima vincitrice della fascia ObiettivoNews) e le due si contenderanno, insieme alle prossime 3 Miss, la vittoria finale che si terrà nei prossimi mesi. Il prossimo appuntamento con Miss Paradisia è invece previsto per sabato 22 aprile a San Sebastiano Po.

Ecco a voi l’intervista a Miss ObiettivoNews Valle d’Aosta.