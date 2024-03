TORRAZZA PIEMONTE – Stroncato da un malore fulminante mentre lavora in cantiere

- Advertisement -

TORRAZZA PIEMONTE – Si è accasciato a terra, stroncato da un malore fulminante. È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 marzo 2024, in un cantiere a Torrazza Piemonte.

L’operaio, 44 anni, originario della Romania e residente nel pinerolese è stato subito soccorso dal 118 giunto sul posto in seguito all’allarme lanciato dai colleghi. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto far altre che constatarne il decesso.



La salma è stata trasportata all’ospedale di Chivasso a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso gli accertamenti dello Spresal dell’Asl To4 e dei Carabinieri della Compagnia di Chivasso.