CHIVASSO/TORRAZZA – Lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo Nicolò Cazzamani

CHIVASSO / TORRAZZA PIEMONTE –Lutto cittadino domani, martedì 28 gennaio 2025, a Torrazza Piemonte, per la scomparsa del piccolo Nicolò Cazzamani, 9 anni, deceduto l’altro ieri, sabato 25 gennaio 2025, all’ospedale Regina Margherita, dove era stato ricoverato dopo che, il giorno precedente, si era accasciato in seguito ad un malore mentre si allenava a basket, a Chivasso.

L’Amministrazione di Torrazza invita ad osservare, nel giorno dei funerali, un minuto di silenzio e raccoglimento alle 15.30, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e ovunque si tengano eventi pubblici o sportivi. Invita anche gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti, dalle ore 15.30 alle ore 15.40.

Anche a Chivasso domani sarà sarà lutto cittadino. A firmare l’ordinanza è stato il sindaco Claudio Castello che ha espresso sgomento per il tragico accaduto, interpretando i sentimenti condivisi della comunità. Il primo cittadino ha formulato le condoglianze alla famiglia colpita dalla tragica perdita e ha annunciato la sua presenza alle esequie di domani.

L’atto comunale prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici della Città di Chivasso ed invita ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 15,30, in coincidenza con i funerali del piccolo, nei luoghi di lavoro, nei luoghi dove si tengono eventi pubblici e presso le strutture che ospitano l’attività delle associazioni sportive. Gli esercizi commerciali abbasseranno le saracinesche per 10 minuti, dalle ore 15.30 alle ore 15.40, in segno di cordoglio.

I funerali del piccolo Nicolò si terranno nella chiesa parrocchiale di Torrazza Piemonte, alle 15.30. Questa sera invece, lunedì 27 gennaio, alle 20.30, verrà recitato il Santo Rosario. Sempre nella chiesa parrocchiale.

Nicolò lascia la mamma Sara, il papà Luca, il fratello Simone, i nonni Alberto, Francesco e Almerina e i parenti tutti.

