SANITA’ – Dopo una lunga ed articolata trattativa, è stato trovato l’accordo tra i vertici dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e i sindacati Nursind, Cgil, Uil, Cisl, Fials e Nursing up, relativamente alla remunerazione dell’ indennità di pronto soccorso a tutti i professionisti coinvolti, stimata in circa 100 euro mensili medi, ma che a saldo potrà essere incrementata ulteriormente. A beneficiare di questa indennità in aslto4, saranno circa 300 unità.

“Completiamo il percorso di adeguamento tariffario per chi lavora in prima linea sul fronte del Pronto soccorso – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi -, dando attuazione, tra le prime Regioni in Italia, a questa specifica disposizione contrattuale, con effetto in busta paga già da aprile 2023. Un atto dovuto, che non esaurisce, ma conferma l’attenzione e l’impegno della Regione verso la realtà del Pronto soccorso, attraverso un piano straordinario di intervento che passa anche attraverso il potenziamento del personale, l’incremento dei posti letto, il trasferimento dei pazienti verso Cavs, Rsa e Strutture private accreditate, con una specifica cabina di regia e il monitoraggio costante delle attività”.



“Vogliamo evidenziare – commenta Nursind – che si tratta di un finanziamento derivante da un provvedimento di legge e contrattuale. Per questo abbiamo ritenuto necessario avanzare la richiesta che nella stessa intesa, venisse concordato l’utilizzo delle risorse del DL 34 , (86milioni complessivi regionali) dedicati esclusivamente all’assunzione di professionisti da inserire nei servizi territoriali, nel servizio di emergenza territoriale 118 e relative centrali operative nonché per rimpinguare le terapie intensive e subintensive ospedaliere.

Per l’Asl To4, il provvedimento permetterà di assumere centinaia di infermieri.

Con questo accordo le organizzazioni sindacali danno continuità alla politica nell’ investimento sul personale per dare risposte concrete ai carichi di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori , al riconoscimento della professionalità e alla strutturazione del perimetro della gestione diretta pubblica del Servizio sanitario regionale per garantire l’universalità di accesso alle cure dei cittadini piemontesi.”



E conclude: “Infine, il reclutamento massiccio di personale sul territorio risponde all’esigenza di garantire un filtro agli ospedali. È un ulteriore passo avanti ma non conclusivo!

Abbiamo, infatti, ottenuto un tavolo politico con i vertici della Regione , entro il 10 marzo, per individuare le “opportune soluzioni per la valorizzazione economica del personale del comparto del servizio regionale utilizzando risorse a disposizione della regione mediante idonei e opportuni strumenti ”.