CANAVESE – Assegnati i contributi della Regione per mezzi e attrezzature sgombero neve 

CANAVESE – La Regione Piemonte ha pubblicato la graduatoria dei Comuni che beneficeranno del contributo per l’acquisto di mezzi e attrezzature per lo sgombero neve e il trattamento anti-ghiaccio delle strade.

“Erano anni che non si interveniva in questo settore, col risultato che in molte zone del Piemonte lo spazzamento della neve era diventato difficoltoso a causa del malfunzionamento di veicoli e attrezzature ormai vecchi e in cattivo stato – spiega Mauro Fava – Sono soddisfatto della celerità con cui la Giunta ha recepito la mia richiesta e ha avviato le procedure per il bando. Tenere pulite e sgombre le strade è innanzitutto una questione di sicurezza fondamentale, ma è importante anche dal punto di vista turistico e dell’accoglienza: se vogliamo incentivare gli amanti della montagna a scegliere le nostre località, è necessario che siano raggiungibili agevolmente durante tutto l’anno, non solo per i visitatori, ma anche per incentivare la residenzialità nelle terre alte”.

“Sappiamo bene – aggiunge il consigliere Cane – come nelle aree montane l’esercizio della viabilità costituisca un elemento essenziale delle comunicazioni e della vita associata e per questo rinnoviamo concretamente il sostegno ai sindaci che devono garantire il servizio alle loro comunità. Ringrazio quindi tutte queste Amministrazioni comunali per il loro impegno e un pensiero particolare va alla giunta della Regione Piemonte, in modo speciale al vicepresidente e assessore alla Montagna, il leghista Fabio Carosso: è grazie a questa squadra di cui sono onorato di farne parte che finalmente la montagna canavesana e piemontese in generale sta continuando a ricevere riconoscimenti e contributi. Tutto ciò è mio grande motivo di orgoglio e di speranza per il futuro dei nostri territori e delle future generazioni che decideranno di continuare ad abitarli, per le quali non posso che ribadire la mia più completa disponibilità per continuare a costruire insieme un Canavese sempre più accogliente e piacevole da vivere”.

Nel dettaglio, questi sono i Comuni della Città Metropolitana che hanno ottenuto il finanziamento regionale: Valprato Soana: 50.000 euro; Alpette: 1.900 euro; Ingria: 5.900 euro; Levone: 7.807 euro; Viù: 1.976,40 euro; Oulx: 4.653 euro; Lemie: 5.185 euro; Usseaux: 15.000 euro.