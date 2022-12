RIVAROLO – Tra ballo e cenone di Capodanno, prosegue l’attività del Centro d’Incontro Villa San Giuseppe

RIVAROLO – Prosegue l’attività del Centro d’Incontro Villa San Giuseppe. Oltre al gioco delle carte e alla ginnastica (due volte la settimana con 5 turni al giorno), la domenica, al Centro, si balla. Il Centro è infatti un punto aggregativo di gran rilievo in città, e il ballo la domenica è sempre stato molto apprezzato.

Si ballerà anche nella notte di Capodanno, dopo il cenone organizzato a Villa San Giuseppe per i soci del Centro. Un bel modo per finire l’anno e iniziarne uno nuovo, in un ambiente accogliente e allegro.

Durante l’anno vengono anche organizzate le gite (ad esempio a Ischia e Abano Terme) e i soggiorni marini (in Emilia Romagna e Liguria).

Molto attivo il direttivo, che andrà a nuove elezioni per il rinnovo il prossimo marzo 2023.

Per chi volesse aderire e diventare socio (costo €10), basta recarsi al Centro d’Incontro Villa San Giuseppe, aperto tutti i pomeriggi.