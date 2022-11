VOLPIANO – Giovedì 3 novembre torna “L’ora del racconto” in biblioteca

VOLPIANO – Ritorna uno degli appuntamenti più apprezzati dai bambini in età prescolare e scolare, nonché dai loro genitori. Domani, giovedì 3 novembre, a partire dalle 17, la biblioteca cittadina torna ad ospitare “L’ora del racconto”, proponendo, in questa occasione, “Racconti di stagione”. L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è obbligatorio prenotarsi, contattando il numero 011/9882344. Il progetto fa parte dell’iniziativa “Nati per lettere in Piemonte”, ed è gestito insieme all’associazione Crab Teatro, e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Programma ZeroSei.