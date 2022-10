BORGARO – Contributi per locazione e bollette alle famiglie in difficoltà

BORGARO – L’Amministrazione ha messo in campo, grazie anche ai contributi della Regione Piemonte, dei provvedimenti per sostenere le famiglie che, in questo periodo così complicato, vivono situazioni di difficoltà.

I cittadini che risiedono a Borgaro da almeno tre anni, e con una certificazione Isee non superiore ai 15mila euro, possono presentare domanda per il Fondo di Solidarietà, messo a disposizione dal Comune, per ovviare a difficoltà nel pagamento di canoni di locazione, utenze (gas, acqua, energia) e spese condominiali già scadute. Le domande devono essere inoltrate, entro le 12 del 14 novembre, compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune e inviandolo via mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.borgaro-torinese.to.it.

Solo a chi è impossibilitato a trasmettere i documenti via mail è data la possibilità di consegnarli a mano, all’Ufficio Cultura / Politiche sociali del Comune, nell’orario indicato sul bando. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali ai numeri 011/4211309 o 011/4211226.

Previsto, inoltre, un contributo regionale a sostegno della locazione, cui possono accedere i cittadini residenti nel Comune di Borgaro in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione e inseriti nel bando (come la residenza in città, essere titolari di un contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo, attestazione Isee ecc ecc), disponibile sul sito del Comune. Il contributo è destinato a contribuire al pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze sono, anche in questo caso, le 12 del 14 novembre, e le modalità di consegna identiche a quelle adottate per il Fondo di solidarietà.