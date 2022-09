POLITICA – Sono 43 i parlamentari eletti che rappresenteranno il Piemonte a Montecitorio

POLITICA – Archiviate le elezioni politiche che hanno visto la vittoria del centro-destra, ed in primis del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, sono 43 i parlamentari eletti (29 deputati e 14 senatori), che rappresenteranno il Piemonte a Montecitorio per i prossimi cinque anni.

Nei collegi uninominali sono 15 gli eletti. Alla Camera: l’eporediese Alessandro Giglio Vigna, unico eletto canavesano a Chieri, per la Lega; Elena Maccanti, Lega eletta nel collegio di Collegno; Augusta Montaruli, Fdi eletta a Torino; Roberto Pella, Forza Italia eletto a Moncalieri; Alberto Luigi Gusmeroli, Lega eletto a Novara, Andrea Delmastro Delle Vedove, FDI eletto a Vercelli; Riccardo Molinari, Lega eletto nel collegio di Alessandria; Marcello Coppo, FDI eletto ad Asti; Monica Ciaburro, FDI eletta a Cuneo. Per il centrosinistra: Riccardo Magi, + Europa.

Al Senato, per il centrodestra: Paola Ambrogio, FDI eletta a Torino; Gaetano Nastri, FDI eletto a Novara; Giorgio Maria Bergesio, Lega eletto a Cuneo; Paolo Zangrillo, Forza Italia eletto ad Alessandria. Per il centrosinistra: Andrea Giorgis, Partito Democratico.

Grazie alla proporzionale sono inoltre stati eletti deputati, per il centrodestra: Fabrizio Comba, già coordinatore regionale di Fdi; Marco Perissa, Fdi; Immacola Zurzuolo, Fdi; Emanuele Pozzolo, Fdi; Vincenzo Amich, Fdi; Andrea Giaccone, Lega; Gilberto Picchetto, Forza Italia; Roberto Rosso, Forza Italia.

Per il centrosinistra sono stati eletti alla Camera: Mauro Laus, PD; Mauro Berruto, PD; Anna Rossomando, PD; Francesco Verducci, PD; Chiara Gribaudo, PD; Enrico Borghi, PD.

Sempre alla Camera per la Sinistra-Verdi, Marco Grimaldi e Paolo Niccolò Romano; per il Movimento 5 Stelle: l’ex Sindaco di Torino Chiara Appendino ed il suo ex Assessore Antonino Iaria; per il Terzo Polo: Daniela Ruffino (Azione); Luigi Marattin (Italia Viva); Ivan Scalfarotto (Italia Viva).

Al Senato, per Fratelli d’Italia: Lucio Malan e Giorgio Salvitti; per la Lega: Alessandro Benvenuto e Massimo Garavagli, Ministro al Turismo uscente; per il Movimento 5 Stelle: Elisa Pirro; infine per Articolo 1: Cecilia Guerra e Federico Fornaro.