BORGARO – Accantonate le risorse per cascina Torrazza: il rudere sarà abbattuto entro la fine del mandato

BORGARO – L’assessore alle Opere pubbliche Fabrizio Chiancone ha definito una delle delibere approvate nel corso dell’ultimo Consiglio comunale come la più importante della sua vita amministrativa e, insomma, non è andato troppo lontano da vero.

Con una variazione di Bilancio di diversi milioni di euro, sono stati messe in cantiere le risorse necessarie per portare a compimento due degli interventi che si succedono di mandato in mandato, e compaiono un po’ i tutti i programmi delle liste che si presentano alle elezioni. «Si tratta di cascina Torrazza e della palazzina Vigel – conferma – Due interventi attesi da anni e per i quali, con l’atto approvato in Consiglio, abbiamo stanziato le somme necessarie per poter intervenire». Somme che in parte arrivano nelle casse del Comune grazie al Pnrr, e in parte si tratta di fondi propri: «Il Comune ha fatto un investimento importante – prosegue – Ma anche quanto arrivato dallo Stato non è arrivato per caso.

È il risultato finale di un lavoro attento e puntuale che ha coinvolto sia l’Amministrazione, sia gli uffici, cui va il mio personale ringraziamento per quanto fatto». I tempi non sono ancora stati stabiliti (del resto lo stanziamento della somma risale a pochi giorni fa), ma pare certo che entro la fine del mandato almeno una delle due opere arriverà a compimento: «Al momento cascina Torrazza è più avanti dal punto di vista dell’iter – aggiunge Chiancone – Mesi addietro abbiamo promosso un concorso di idee per capire come si sarebbe potuto sfruttare quello spazio. E l’idea migliore è stata quella di uno studio professionale di Como.

Per cui sono certo che entro la fine del mandato i borgaresi assisteranno all’abbattimento del rudere della cascina nell’ambito di un progetto di riqualificazione della piazza Vittorio Veneto, proprio alle spalle del Comune. E credo potranno assistere anche alla sistemazione di quello spazio». Per quanto riguarda la palazzina Vigel, invece, il progetto è sempre quello di trasformare l’edificio in una struttura a servizio delle associazioni (non a caso in passato si era parlato di una “Casa delle associazioni”), delle cultura, del sociale: «Uno spazio per i medici del territorio, locali per ospitare iniziative o sodalizi – conclude – Le idee sono molte. Si tratterà di definire quali contenuti dare a quegli spazi». Per ora, comunque, sono stati messi da parte i quattrini necessari alla sua riqualificazione. Ed è un passo decisamente importante.