VERCELLI – Trattore con rimorchio in fiamme tra Fontanetto Po e Crescentino

VERCELLI – Intervento oggi, mercoledì 29 giugno 2022, intorno alle 15.30, della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, presso SP 31Bis, tra i comuni di Fontanetto Po e Crescentino.

L’allarme è scattato per un incendio che ha coinvolto un trattore agricolo con rimorchio.

I Vigili del Fuoco hanno circoscritto l’incendio e messo in sicurezza lo scenario.

Sul posto erano presenti le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale di Crescentino per la gestione del traffico a causa della chiusura del tratto di strada interessato dall’evento.