ELEZIONI RISULTATI IN TEMPO REALE

ELEZIONI – Dalle 14 inizia lo spoglio delle schede per la nomina della nuova amministrazione in alcuni comuni. Seguiremo in tempo reale quelli canavesani. In serata gli aggiornamenti anche degli altri comuni in provincia di Torino.

AZEGLIO

EMILIANO SIRIO – AZEGLIO -ELETTO 410 VOTI 100%

BAIRO

CLAUDIO SUCCIO – PER BAIRO 0%

BALANGERO



FRANCO ROMEO – INSIEME PER BALANGERO – VOTI 0%

TONI DANIELE CATTELINO – BALANGERO TRADIZIONE E FUTURO – VOTI 0%

CASELLE TORINESE

GIUSEPPE MARSAGLIA GIANOLA – CASELLE NEL CUORE – VOTI 0%

ANDREA FONTANA – CASELLE FUTURA – VOTI 0%

ENDRIO MILANO – PROGETTO CASELLE 2027 – VOTI 0%

PAOLO GREMO – CASELLE PER TUTTI – VOTI 0%

CHIVASSO

CLAUDIO CASTELLO – (Partito Democratico, Noi per Chivasso, Chivasso in movimento, Sinistra Ecologista) – VOTI 0%

CLAUDIA BUO – (Libera Mente per Chivasso, Democratici in azione per Chivasso) – VOTI 0%

CLARA MARTA – (Per Chivasso Clara Marta Sindaco, Fratelli d’Italia, Amo Chivasso e le sue Frazioni Doria, Forza Italia, Lega Salvini Piemonte) – VOTI 0%

FAVRIA

VITTORIO BELLONE – VIVERE FAVRIA – VOTI 0%

LUCA CATTANEO – UNIAMO FAVRIA – VOTI 0%

MAPPANO

FRANCESCO GRASSI – LISTA CIVICA MAPPANO IN COMUNE – VOTI 0%

MARCELLA MAURINO – INSIEME PER MAPPANO – VOTI 0%

ORIO CANAVESE

FRANCO ALBERTO – LEGA SALVINI PIEMONTE – VOTI 0%

SARA PONZETTI – INSIEME PER ORIO – VOTI 0%

SAN BENIGNO CANAVESE

ALBERTO GRAFFINO – CI.VI.CO 100%

SAN MAURIZIO CANAVESE

LAUR CARGNINO – SI AMO SAN MAURIZIO – VOTI 0%

MICHELANGELO PICAT RE – FONTE VIVA SAN MAURIZIO – VOTI 0%