FAVRIA – UNIAMO FAVRIA – LISTA N.2 – CONOSCIAMO ALTRI DUE CANDIDATI (VIDEO)

FAVRIA – Conosciamo altri due candidati della lista Uniamo Favria (Lista n.2), che affiancano Luca Cattaneo (Candidato Sindaco) nell’avventura elettorale del 12 giugno 2022.

GIORVANNI D’ALOIA: “Per tutti sono Gianni. Ho 53 anni, ho sempre vissuto a Favria con la mia famiglia. Sono dipendente presso l’industria metalmeccanica “Perardi & Gresino” di Favria. Dal 1999 sono Rappresentate Sindacale e faccio parte del Consiglio Territoriale UILM Canavese e Biellese. Suono il basso tuba nella Società Filarmonica Favriese. In passato ho ricoperto il ruolo di assessore con deleghe in materia di lavori pubblici, la viabilità, l’illuminazione pubblica, acquedotto, i rifiuti, ambiente ed ecologia. Mi ricandido, rinnovando il mio impegno con la serietà e completa disponibilità al servizio dei cittadini e nei sopralluoghi sul territorio.”

SAMANTHA FORNESI: “Ho 36 anni e sono laureata in Architettura, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica. Vivo a Favria da sempre, sono sposata con Federico Tacca e sono mamma di Lorenzo e Leonardo. Da 10 anni sono libera professionista e lavoro in un’Agenzia Immobiliare di Favria. Sono cresciuta nel paese nel negozio dei miei nonni, Mariannina e Renzo, hanno avuto per anni in Via San Rocco. Mi candido per la prima volta, per cercare di far tornare a vivere il mio Comune, utilizzando e valorizzando gli spazi e i luoghi in cui sono cresciuta e per far sì che un domani, i nostri figli possano scegliere Favria per crescere, vivere ed invecchiare serenamente.”

Domani si presenteranno altri due candidati.