CANAVESE – 33 nuovi residenti nei comuni montani

CANAVESE – Saranno 33 i nuovi residenti o nuclei familiari Canavesani e delle Valli di Lanzo, grazie agli incentivi per chi sceglie di trasferirsi in uno dei piccoli Comuni delle montagne piemontesi a fronte di un contributo erogato nell’intera area della Città Metropolitana di Torino di circa 4 milioni di euro.

“In Regione sono state giudicate ammissibili 302 domande – commenta il responsabile degli Enti locali della Lega Salvini Piemonte Andrea Cane – per trasferirsi in località di montagna piemontesi, 33 riguardavano Comuni del nostro Canavese e delle Valli di Lanzo. Le località che sono state scelte seguendo il sogno della campagna marketing ‘La montagna del Piemonte ti offre una nuova vita’ hanno visto Valchiusa, Val di Chy e Colleretto Castelnuovo primeggiare. Qui di seguito tutti i Comuni del territorio scelti da chi ha deciso di vivere le nostre Terre Alte: Alpette, Balme, Borgiallo, Brosso, Cafasse, Canischio, Forno Canavese, Issiglio, Lanzo Torinese, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pont Canavese, Quassolo, Rueglio, Traversella, Traves, Vallo Torinese, Vistrorio, Viù”.

“All’iniziativa non hanno risposto solo i piemontesi – prosegue Andrea Cane, che è residente in Val Soana – ma sono arrivate domande dalle Regioni confinanti come la Lombardia e la Liguria, con richiesta anche da Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia ed Abruzzo. Un nuovo respiro per la montagna Canavesana che è pronta ad accogliere tutti coloro che ci hanno scelto come territorio in cui vivere: l’ennesimo segnale pratico che questa giunta a trazione Lega ha voluto dare ai cittadini delle nostre Valli”.