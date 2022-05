BORGARO – Il grande cuore dell’associazione lucana

BORGARO – La pandemia ha bloccato per molto tempo le attività delle varie associazioni, ma di certo non ha fermato la generosità che le contraddistingue.

E se le attività sono ripartite, un passo alla volta, quando il Covid ha concesso un po’ di tregua, la generosità ha semplicemente proseguito per la sua strada. L’associazione lucana di Borgaro non fa eccezione. Ha dovuto tirare i remi in barca nel periodo del lockdown, ha iniziato a muoversi non appena potuto e non ha mai smesso di pensare al prossimo.

E così, venerdì scorso, il presidente dell’associazione “Orazio Flacco”, Raffaele Terlizzi, con il parroco di Borgaro, don Alessandro Martini, e con Luigi Magnano, cappellano dell’ospedale di Ciriè, ha preso parte alla benedizione dell’immagine della Madonna del Principio, patrona di Lavello, donata dal sodalizio borgarese al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale ciriacese. «Ringraziamo la parrocchia San Mauro Martire di Lavello – spiegano dal sodalizio – e tutta la comunità cittadina per la comunione nella preghiera a Maria, e il direttore del reparto di Ostetricia, Roberto Bellino, per la disponibilità dimostrata».