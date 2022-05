RIVAROLO CANAVESE – Raffica di furti in via Oglianico a Rivarolo.

Due abitazioni, a distanza di cinquanta metri l’una dall’altra, sono state svaligiate.

L’allarme é scattato questa mattina, sabato 7 maggio 2022, poco prima delle 11.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ivrea per i rilievi.

