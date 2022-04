PIEMONTE – È ufficiale: Mauro Fava lascia la Lega ed entra in Forza Italia

PIEMONTE – Il Consigliere Regionale Mauro Fava ha lasciato la Lega ed è entrato in Forza Italia. La notizia circolava da ieri, ma solo questa mattina è arrivato l’annuncio ufficiale da Fava, in anticipazione della conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 22 aprile 2022, nella sede Gruppo regionale di Forza Italia a Torino.

Già da mesi era nell’aria questa “separazione”, e con l’aperto dibattito tra il Consigliere e la Lega per quanto concerne il nuovo Ospedale del Canavese, la crepa si è allargata e la divisione si è palesata anche all’esterno.

“Ho deciso di lasciare il gruppo regionale della Lega, dopo una lunga ed attenta riflessione. – Dichiara Fava – Non è stato facile, perchè ho sempre militato in questo partito sin dai primi anni novanta, però la situazione era diventata francamente ingestibile e non c’erano più margini di riconciliazione. Ho scelto di passare in Forza Italia, partito che sta lavorando per il territorio, in stretto contatto con gli enti locali nell’interesse dei cittadini. Tornerò così a collaborare strettamente con l’amico e collega Paolo Ruzzola, con il quale ho condiviso tanti progetti durante l’esperienza in Città Metropolitana”.

Sul fronte di Forza Italia, il primo a felicitarsi del passaggio di Mauro Fava è stato il responsabile forzista di Rivarolo-Cuorgnè, Aldo Raimondo.