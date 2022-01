CANAVESE – Rifiuti abbandonati nella zona tra Salassa, Rivarolo e Oglianico (FOTO)

CANAVESE – Ancora una volta l’ignoranza di qualcuno finisce per ripercuotersi sulla comunità. Nonostante le iniziative da parte dei comuni, che cercano in ogni modo di sensibilizzare i cittadini, organizzando anche spazi per la raccolta dei rifiuti più ingombranti, c’è chi preferisce abbandonarli nel bel mezzo delle campagna del Canavese.



Le foto pubblicate oggi, sabato 15 gennaio 2022, sui social, realizzate nella zona che sorge tra Salassa, Rivarolo e Oglianico, purtroppo sono l’esempio della poca civiltà di chi in questo modo fa solo del male alla natura, dando esempio di totale mancanza di senso civico.



Alla denuncia si aggiunge il messaggio lanciato da Alessandro Boldini, ex vicesindaco di Prascorsano ed attualmente vicecomandante del Gruppo Area 32 dell’Aib Piemonte, che con un video realizzato nel 2018 aveva già in passato sottolineato che c’è modo e tempo per scaricare correttamente, e senza costi, questi rifiuti senza invece andare ad inquinare il territorio.