ASTI – Parte il progetto “Anziani in movimento”

ASTI – Nella mattinata di lunedì 27 dicembre presso la Sala riunioni del secondo piano di Palazzo Mandela si è tenuto il “Tavolo Anziani” con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni anziani dei lavoratori dipendenti allargato anche alle associazioni degli anziani dei lavoratori autonomi.

Presenti, Carlo Benotti – ANAP Confartigianato,Paolo Casalegno- Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), Beppe Castino – Anteas Asti, Enrica Coppo- Associazione per i diritti degli anziani (ADA) , Danielli Rita- Auser Asti, De Santis Pietro Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), Franco Matta- Confagricoltura, Paolo Monticone- Confederazione Italiana agricoltori (CIA), Carmen Soffriano –Cisl, Marco Spriano e Marcello Parola Asp-at. L’incontro si è svolto alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto e del dirigente Roberto Giolito.

La convocazione del Tavolo è stata voluta dall’Assessore alle Politiche Sociali, Mariangela Cotto, per informare i presenti sullo sviluppo del progetto “Anziani in Movimento”, in particolare è stato comunicato che con l’approvazione del Bilancio di Previsione si è provveduto a deliberare che dal 1° gennaio 2022 per tutti gli anziani over65 il costo dell’abbonamento dei trasporti urbani sarà di € 7,00 mensile e di € 84 per quello annuale, indipendentemente dall’ISEE. Un grande risultato tenendo conto che abitualmente l’abbonamento era solo mensile per un costo pari a € 25,00 in funzione dell’ISEE.

Durante l’incontro si è ribadita la finalità dl progetto rivolta a ridurre i disagi emotivi e fisici come la solitudine,l’ isolamento,la scarsa mobilità che le persone,in particolare gli anziani , hanno dovuto affrontare a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Un disagio, precisa il dirigente dei Servizi Sociali Roberto Giolito, riscontrato anche tra i giovani soprattutto nella fascia adolescenziale e nelle loro famiglie che ha visto un incremento di interventi sanitari e di segnalazioni ai Servizi Sociali.

Un progetto come questo, continua il Dott. Giolito, può stimolare percorsi intergenerazionali con cui ripristinare il “ clima emotivo” restituendo un ruolo sociale sia per gli anziani che per i giovani.

L’Assessore Cotto, invita i presenti a pensare ad iniziative che rendano questo progetto un “Viaggio del vicino” , con guide turistiche sui luoghi storici della Città o con programmi che stimolino la scoperta delle zone più periferiche come le frazioni.

A sostenere il progetto anche Marco Spriano e Marcello Parola dell’Asp, che richiedono ai presenti di tenere conto nella strutturazione dei percorsi di escludere gli orari di punta in cui lavoratori e studenti usufruiscono maggiormente degli autobus e della loro piena disponibilità nel fornire informazioni sulle tratte e sulle fermate. Inoltre informano i presenti che qualsiasi informazione possono reperirla o sul sito ufficiale dell’ASP www.asp.asti.it o scrivendo all’indirizzo e-mail info@asp.asti.it o telefonando all’ufficio informazioni trasporti e mobilità – Movicentro -0141-434711.

Per l’acquisto degli abbonamenti ci si può rivolgere alla sede dell’ASP – C.so Don Minzoni, 86 o presso la tabaccheria della Stazione o tramite l’App Asti SmartBus.

L’amministrazione crede fermamente in questo progetto dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, in quanto è un progetto volto ad affrontare un disagio come l’isolamento che a causa della pandemia, è diventato presente su due generazioni opposte, anziani e adolescenti, creando comunicazione, rete verso un benessere individuale e collettivo, attraverso la risorsa del territorio.