ASTI – Auto sulla Sp58 verso San Damiano, precipita nella scarpata

ASTI – Nel pomeriggio di oggi, domenica 27 ottobre 2024, i Vigili del Fuoco di Asti sono intervenuti sulla Sp58 in direzione San Damiano d’Asti, per un incidente.

Un’auto è uscita di strada e, dopo aver urtato e divelto il guardrail, è finito nella scarpata.

I Vigili del Fuoco hanno liberato il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo e affidato alle cure del 118.

L’uomo, unico occupante della vettura, è stato trasportato all’ospedale di Asti. Il sinistro è al vaglio dei Carabinieri.

