ASTI – Azienda locale dona un defibrillatore al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Canelli

ASTI – In un gesto di grande generosità e attenzione alla sicurezza, l’azienda Fratelli Scarampi di Canelli ha donato un defibrillatore al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Canelli, facenti parte del Comando Provinciale di Asti. La consegna dell’importante dispositivo medico è avvenuta in questi giorni presso la sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Canelli alla presenza di rappresentanti dell’azienda e del personale volontario.



Il defibrillatore è uno strumento essenziale per intervenire tempestivamente in casi di arresto cardiaco, permettendo di salvare vite in situazioni di emergenza. Con questa donazione la ditta Scarampi dimostra il proprio impegno verso la comunità e la sicurezza pubblica, consapevole dell’importanza di dotare i soccorritori degli strumenti necessari per operare con efficacia e tempestività.



“Ci auguriamo che questo gesto possa contribuire al lavoro prezioso dei nostri Volontari che sono operativi 24h su 24 e 7 su 7 sul nostro territorio.” Ha commentato il rappresentante delegato dell’azienda.

