CASTELLAMONTE – Riparte dalla Ceramica la sinergia con il Marocco (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – In occasione della chiusura della 60esima edizione della Mostra della Ceramica, Palazzo Antonelli ha ospitato l’Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Youssef Balla.

All’incontro hanno partecipato anche numerosi Sindaci e Ammnistratori del territorio, Affoui Abdelatif, Coordinatore dell’Unione Mondiale Marocchini all’Estero e in Italia per il Piemonte e il Consigliere Regionale Alberto Avetta.

Tema dell’incontro partire dalla Ceramica quale opportunità per il futuro e trait d’union tra il Marocco e il Canavese.

Una collaborazione per la quale, prima della pandemia, erano già state gettate le basi, in Comune a Rivarolo Canavese, e, in questo contesto, si riprendono le “fila del discorso” per sviluppare in modo concreto questa sinergia.

Lo stesso curatore della Mostra, Giuseppe Bertero, ha sottolineato l’importanza che ha l’arte della ceramica in Marocco, e il desiderio di creare una rete tra le due realtà, in modo da far conoscere la ceramica canavesana in Marocco e viceversa.

L’Ambasciatore Youssef Balla ha dichiarato grande volontà nel far ripartire questo progetto di collaborazione e ha promesso massimo sostegno da parte dell’Ambasciata.