CORONAVIRUS – In Canavese 64 nuovi casi; il comune con più positivi oggi, è Cuorgnè

CORONAVIRUS – Sono 64 i nuovi casi positivi di oggi, sabato 15 maggio, in Canavese, e 97 in meno. I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi oggi sono: Cuorgnè (+12), Bairo (+7); Agliè, Cafasse, Lombardore, Rivara (+5); Borgaro Torinese (+3). (I dati comune per comune)

In Piemonte sono stati registrati 472 nuovi casi positivi con 25.631 tamponi eseguiti e un tasso di positività pari a 1,8%. I decessi registrati oggi sono 15 di cui 2 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 6.659 nuovi casi positivi con 294.686 tamponi effettuati e un tasso di positività del 2,2%. Le vittime sono 136.

I dati regione per regione: Lombardia 1.154; Veneto 343; Campania 946; Emilia Romagna 530; Piemonte 472; Lazio 621; Puglia567; Toscana 491; Sicilia 557; Friuli Venezia Giulia 68; Liguria 97; Marche 149; Abruzzo 112; P.A.Bolzano 58; Calabria 193; Sardegna 67; Umbria 54; P.A.Trento 43; Basilicata 119; Molise 8; Valle d’Aosta 10.