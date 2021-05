CORONAVIRUS – 83 nuovi casi Covid in Canavese; 947 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 83 nuovi casi positivi e 138 in meno. I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi sono Ivrea (+10); Mercenasco, San Benigno Canavese (+7); Borgofranco d’Ivrea (+9); San Ponso (+5); Cuceglio (+4); Agliè, Borgiallo (+3). (I dati comune per comune)

In Piemonte sono stati registrati 947 nuovi casi con 20.053 tamponi effettuati e un tasso di positività pari al 4,7%. I decessi registrati oggi sono 22 di cui 2 avvenuti in data odierna.

In Italia sono 10.585 i nuovi casi positivi con 327.169 tamponi effettuati e un tasso di positività del 3,2%. Le vittime sono 267.

I dati regione per regione: Lombardia 1.557; Veneto 745; Campania 1.447; Emilia Romagna 561; Piemonte 947; Lazio 838; Puglia 1.171; Toscana 744; Sicilia 782; Friuli Venezia Giulia 174; Liguria 194; Marche 278; Abruzzo 192; P.A.Bolzano 94; Calabria 284; Sardegna 166; Umbria 131; P.A.Trento 63; Basilicata 175; Molise 30; Valle d’Aosta 12.