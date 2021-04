CORONAVIRUS – In Canavese 62 nuovi casi; scende a 213 il numero dei ricoverati per Covid

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 62 nuovi casi positivi e 110 in meno. A registrare un maggior numero di casi, Ivrea (+8); Ciriè (+5); San Francesco al Campo (+4); Mathi, Strambino (+3). Tornano ad avere un caso positivo Brosso e Pratiglione. (Il riepilogo dei dati comune per comune).

Scende ancora la pressione sulle strutture ospedaliere dell’Asl To4. Ad oggi i ricoverati per Covid sono 213 (37 a Chivasso; 21 a Ciriè; 40 a Lanzo; 19 ad Ivrea; 59 a Cuorgnè; 37 a Settimo Torinese) di cui 37 in terapia intensiva e semi-intensiva (13 a Chivasso; 10 a Ciriè e 14 ad Ivrea).

In Piemonte oggi sono stati registrati 1.036 nuovi casi positivi con 25.706 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,0%. I decessi registrati oggi sono 18 di cui 4 avvenuti oggi.

In Italia sono stati registrati 13.446 casi positivi con 338.771 tamponi effettuati e un tasso di positività del 3,9%.

I casi positivi di ciascuna regione sono: Lombardia 2.214; Veneto 788; Campania 1.898; Emilia-Romagna 1.206; Piemonte 1.036; Lazio 1.151; Puglia 1.344; Toscana 870; Sicilia 861; Friuli Venezia Giulia 108; Liguria 276; Marche 330; Abruzzo 151; P.A.Bolzano 86; Calabria 404; Sardegna 247; Umbria 120; P.A Trento 97; Basilicata 172; Molise 39; Valle d’Aosta 48.