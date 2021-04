CORONAVIRUS – Oggi in Canavese 83 nuovi casi Covid; in Piemonte 1.187

CORONAVIRUS – Oggi sono 83 i nuovi casi positivi al Covid in Canavese e 144 in meno. Gli atuali positivi sono 2.166. Tornano ad avere casi positivi (erano arrivati a zero), Canischio (+1); Loranzè (+1) e Parella (+4). I comuni che oggi hanno registrato un maggior numero di casi sono: Borgofranco d’Ivrea (+11); Venaria Reale (+8); Forno Canavese, Ivrea (+7); Bollengo (+5); Borgaro Torinese, Foglizzo, Parella (+4); Front, San Giorgio Canavese (+3). (I dati comune per comune).

Sale il numero dei contagi in tutto il Piemonte: oggi sono stati 1.187 con 23.775 tamponi e un tasso di positività del 5%. I decessi registrati oggi sono 34 di cui 1 avvenuto in data odierna.

In Italia sono 13.385 i nuovi positivi con 336.336 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4%. Le vittime sono 344.

I dati regione per regione: Lombardia 2.442; Veneto 963; Campania 1.844; Emilia Romagna 642; Piemonte 1.187; Lazio 1.078; Puglia 1.282; Toscana 847; Sicilia 980; Friuli Venezia Giulia 112; Liguria 268; Marche 301; P.A.Bolzano 61; Abruzzo 177; Calabria 492; Umbria 98; Sardegna 264; P.A.Trento 93; Basilicata 187; Molise 30; Valle d’Aosta 37.