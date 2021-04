CORONAVIRUS – 28 nuovi casi Covid in Canavese; 283 i ricoverati

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 28 nuovi casi positivi e 169 in meno. I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi sono Ciriè (+4); Forno Canavese e Volpiano (+3). (I dati comune per comune).

Scende anche il numero dei ricoverati in ospedale per Covid a 283 (Chivasso 48; Ciriè 53; Lanzo 46; Ivrea 24; Cuorgnè 60; Settimo Torinese 52), di cui 64 in terapia intensiva e semi-intensiva (26 a Chivasso; 20 a Ciriè e 18 ad Ivrea).

Per quanto concerne l’età dei ricoverati, il 13% va da 0 a 19 anni; il 19% dai 20 ai 39 anni; il 31% dai 40 ai 59 anni; il 28% dai 60 ai 79 anni e il 9% dagli 80 anni e oltre.

In Piemonte sono 1.099 i nuovi casi positivi con 25.540 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,3%. Dei 1.099 nuovi casi, gli asintomatici sono 443 (40,3%). I decessi registrati oggi sono 19 di cui 1 avvenuto in data odierna.

In Italia sono 14.761 i nuovi casi positivi con 315.700 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,7%. Le vittime sono 342.

I dati di oggi regione per regione: Lombardia 2.304; Veneto 1.035; Campania 1.970; Emilia Romagna 1.104; Piemonte 1.099; Lazio 1.221; Puglia 1.692; Toscana 1.003; Sicilia 930; Friuli Venezia Giulia 124; Liguria 370; Marche 326; P.A Bolzano 65; Abruzzo 158; Calabria 610; Umbria 134; Sardegna 267; P.A.Trento 96; Basilicata 189; Molise 19; Valle d’Aosta 45.