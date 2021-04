CORONAVIRUS – Oggi in Canavese 21 casi positivi; in Piemonte 636

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 21 nuovi casi positivi e 102 in meno. Gli attuali positivi sono scesi a 3.939. I comuni che hanno registrato più casi sono stati Givoletto (+6) e Borgaro Torinese (+3). (I dati comune per comune).

In Piemonte sono stati registrati 636 nuovi casi positivi con 13.583 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 4,7%. I decessi registrati oggi sono 30 di cui 4 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 9.789 casi positivi con 190.635 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 5,1%. Le vittime sono 358.

Ecco i dati regione per regione: Lombardia 997; Veneto 587; Campania 1.386; Emilia Romagna 1.151; Piemonte 636; Lazio 1.057; Puglia 815; Toscana 715; Sicilia 1.110; Friuli Venezia Giulia 82; Liguria 306; Marche 111; P.A.Bolzano 14; Abruzzo 90; Umbria 40; Calabria 226; Sardegna 307; P.A.Trento 24; Basilicata 75; Molise 28; Valle d’Aosta 32.