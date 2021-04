CORONAVIRUS – 87 nuovi casi positivi in Canavese; 1.789 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 87 nuovi casi e 176 in meno. I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi sono Ciriè (+6) e Rivarolo Canavese (+5). (I dati comune per comune).

Ad oggi sono 359 i ricoverati positivi nelle strutture ospedaliere dell’Asl TO4 e 49 in Pronto Soccorso. Dei 359, 80 sono in terapia intensiva o semi-intensiva (36 a Chivasso; 22 a Ciriè e 22 ad Ivrea). La percentuale di positivi in base all’età è: da 0 a 12 anni il 12%; da 20 a 39 anni il 20%; da 40 a 59 anni il 34%; da 60 a 79 anni il 26% e dagli 80 anni in su l’8%.

In Piemonte sono stati registrati 1.798 nuovi casi postivi con 29.218 tamponi effettuati e un tasso di positività del 6,2%. I decessi registrati oggi sono 37 di cui 2 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 18.938 con 362.973 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 5,2%. Le vittime segnalate oggi sono 718, ma dalla Cabina di regia sostengono che sarebbe 460, mentre la differenza riguarda i numeri scorsi non registrati in Sicilia e aggiunti oggi.

Lombardia 3.289; Veneto 988; Campania 2.225; Emilia Romagna 1.488; Piemonte 1.798; Lazio 1.363; Puglia 1.791; Toscana 1.309; Sicilia 1.505; Friuli Venezia Giulia 336; :Liguria 421; Marche 452; P.A.Bolzano 110; Abruzzo 351; Umbria 201; Calabria 512; Sardegna 380; P.A.Trento 107; Basilicata 204; Molise 43; Valle d’Aosta 65.