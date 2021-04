CORONAVIRUS – In Canavese 26 nuovi casi positivi; in Piemonte 1.464

CORONAVIRUS – Oggi, martedì 7 aprile, in aumento il numero dei tamponi eseguiti sia in Piemonte che in Italia, e, di conseguenza, anche dei casi positivi. In controtendenza il Canavese che registra invece 26 nuovi casi e 318 in meno. I Comuni che hanno registrato nuovi casi oggi sono: Caluso (+5); Cascinette d’Ivrea (+1); Foglizzo (+2); Montanaro (+2); Oglianico (+1); Prascorsano (+1); San Carlo Canavese (+4); San Gillio (+2); San Giusto Canavese (+1); Settimo Vittone (+5); Torrazza Piemonte (+1); Traversella (+1). (I dati comune per comune).

In Piemonte oggi sono stati registrati 1.464 nuovi casi positivi con 24.097 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 6,1%. Su 1464 gli asintomatici sono 612. I decessi registrati oggi sono 79 di cui 2 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 13.708 casi positivi con 339.939 tamponi e un tasso di positività che scende al 4%. Le vittime di oggi sono 627.

I casi positivi di oggi regione per regione: Lombardia 2.569; Veneto 1.111; Campania 1.358; Emilia Romagna 576; Piemonte 1.464; Lazio 1.081; Toscana 937; Puglia 1.255; Sicilia 998; Friuli Venezia Giulia 286; Liguria 425; Marche 286; P.A.Bolzano 146; Abruzzo 219; Umbria 132; Calabria 292; Sardegna 263; P.A.Trento 103; Basilicata 142; Molise 4; Valle d’Aosta 61.