CORONAVIRUS – In Canavese 141 nuovi casi Covid; i ricoverati sono 378 di cui 80 in terapia intensiva

CORONAVIRUS – In Canavese oggi, venerdì 2 aprile, sono stati registrati 141 nuovi casi e 152 in meno. I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi sono: Leini (+9); San Giusto Canavese (+8); Mazzè (+7); Ciriè (+6); Caravino, Foglizzo, Volpiano (+5); Brandizzo, Givoletto, Pavone Canavese, San Carlo Canavese (+4); Borgofranco d’Ivrea, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Loranzè, Lusigliè, Mappano, Montanaro, Pont Canavese, Rivarolo Canavese, Settimo Vittone (+3). (Guarda i dati comune per comune).

Ancora alta la pressione sulle strutture ospedaliere dell’Asl To4. I pazienti positivi Covid ricoverati (a ieri) sono 378 (87 a Chivasso; 74 a Ciriè; 57 a Lanzo; 29 a Ivrea; 78 a Cuorgnè e 43 a Settimo Torinese) di cui 80 in terapia intensiva e semi-intensiva (37 a Chivasso; 22 a Ciriè e 21 a Ivrea). Resta alta la pressione nei Pronto Soccorso con 67 persone in attesa del risultato del tampone o positive.

Intanto l’Asl To4 procede con le vaccinazioni. Sempre a ieri, le dosi inoculate sono 82.686; i soggetti vaccinati in totale sono 50.930 di cui 31.756 hanno terminato l’iter ricevendo entrambe le dosi.

Le vaccinazioni (1° dose) al personale scolastico docente e non docente termineranno il 7 aprile. I vaccinati sono 7.543.

Per quanto concerne gli ultraottantenni, sono state somministrate 34.913 dosi; i vaccinati in totale sono 21.118 di cui 13.795 hanno già terminato il ciclo ricevendo anche la seconda dose. La vaccinazione degli ultraottantenni dovrebbe terminare il 13 aprile (a Settimo Torinese il 19 aprile). Sono iniziate intanto, il 31 marzo, le vaccinazioni delle persone tra i 75 e i 79 anni e ne sono state somministrate 695 dosi. Prosegue anche la vaccinazione a domicilio dei non trasportabili.

In Piemonte oggi sono stati registrati 1.942 nuovi casi positivi con 14.884 tamponi effettuati e un tasso di positività in salita al 13%. I decessi registrati oggi sono 63 di cui 4 verificatisi in data odierna.

In Italia sono stati registrati 21.932 nuovi casi postivi con 331.154 tamponi effettuati e un tasso di positività stabile al 6.6%. Le vittime sono 481.

I casi positivi di oggi regione per regione: Lombardia 3.941; Veneto 1.567; Campania 2.057; Emilia Romagna 1.830; Piemonte 1.942; Lazio 1.918; Toscana 1.640; Puglia 2.044; Sicilia 1.222; Friuli Venezia Giulia 513; Liguria 472; Marche 651; P.A.Bolzano; 134; Abruzzo 424; Umbria 189; Calabria 465; Sardegna 473; P.A.Trento 114; Basilicata 166; Molise 55; Valle d’Aosta 115.