CORONAVIRUS – 176 nuovi casi in Canavese e 2.582 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 176 nuovi casi positivi e 109 in meno. Gli attuali positivi sono 5.312. I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi sono: Settimo Torinese (+19); Torrazza Piemonte (+15); Venaria Reale (+13), Rivarolo Canavese (+10); Feletto, Leini, Robassomero, Rondissone (+6); Coassolo Torinese, Locana, Montalenghe (+5), Borgaro Torinese, Fiano, Nole (+4); Bairo, Caselle Torinese, Gassino Torinese, San Francesco al Campo, Val della Torre (+3). (Il riepilogo con i dati comune per comune).

In Piemonte sono stati registrati 2.582 nuovi casi positivi con 15.334 tamponi eseguiti e un tasso di positività pari al 10.5%. Tre persone in più ricoverate in terapia intensiva 69 in più in reparto. I decessi registrati oggi sono stati 40 di cui 5 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 23.696 nuovi casi positivi con 349.472 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 6,8%. Le vittime sono state 460.

Ecco i dati positivi regione per regione: Lombardia 5.046; Veneto 1.861; Campania 2.068; Emilia Romagna 2.070; Piemonte 2.582; Lazio 2.055; Toscana 1.518; Puglia 2.033; Sicilia 842; Friuli Venezia Giulia 842; Liguria 494; Marche 621; P.A. Bolzano 137; Abruzzo 310; Umbria 113; Calabria 475; Sardegna 211; P.A. Trento 177; Basilicata 106; Molise 21; Valle d’Aosta 61.