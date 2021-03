CORONAVIRUS – Oggi, domenica 21 marzo, 233 nuovi casi Covid in Canavese

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 233 nuovi casi positivi e 47 in meno. Il comune che ha registrato un maggior numero di casi è stato Borgaro Torinese (+38) seguito da Venaria Reale (+18); Settimo Torinese (+17); Chivasso (+15); San Maurizio Canavese (+12); Verolengo (+7); Cafasse, Lessolo, Rivara (+6); Caselle Torinese, Strambino (+5); Caselette, Cuceglio, Feletto, Mathi, San Giorgio Canavese (+4); Bosconero, Brosso, Caluso, Favria, Leini, Mazzè, Volpiano (+3). (I dati).

In Piemonte oggi sono stati registrati 1.751 nuovi casi positivi con 15.553 tamponi eseguiti e un tasso di positività dell’11,3%.

Sono 14 in più le persone ricoverate in terapia intensiva e 94 quelle ricoverate in reparto. 12 i decessi registrati oggi di cui 1 avvenuto in data odierna.

In Italia i positivi registrati oggi sono 20.159 con 277.086 e un tasso di positività del 7,2%.

Ecco i dati dei positivi di oggi regione per regione: Lombardia 4.003; Veneto 1.586; Campania 1.810; Emilia Romagna 2.448; Piemonte 1.751; Lazio 1.793; Toscana 1.358; Puglia 1.546; Sicilia 699; Friuli Venezia Giulia 578; Liguria 380; Marche 700; Abruzzo 353; P.A.Bolzano 76; Umbria 142; Calabria 412; Sardegna 176; P.A.Trento 155; Basilicata 108; Molise 57; Valle d’Aosta 28.