CORONAVIRUS – Oggi 14.522 nuovi casi in Italia e 978 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi in Italia sono stati registrati 14.522 nuovi positivi al coronavirus con 175.364 i tamponi effettuati, e un tasso di positività pari all’8,28%. I decessi sono stati 553.

In Piemonte oggi sono stati registrati 978 nuovi casi positivi (di cui 165 dopo test antigenico), pari al 5,0 % dei 19.461 tamponi eseguiti, di cui 10.515 test antigenici. Dei 978 nuovi casi, gli asintomatici sono 479 , pari al 48,9%. I casi sono così ripartiti: 361 screening, 396 contatti di caso, 221 con indagine in corso; per ambito: 97 RSA/Strutture Socio- assistenziali, 56 scolastico, 825 popolazione generale.

In diminuzione i ricoverati in terapia intensiva (13 in meno); i decessi registrati in data odierna sono stati 58 di cui 6 verificatisi oggi.