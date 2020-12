CORONAVIRUS – Virus mutato in Gran Bretagna; i dati in Canavese, Piemonte e Italia

CORONAVIRUS – In Gran Bretagna c’è una nuova mutazione del virus, e, al momento è fuori controllo. Il Ministro Roberto Speranza oggi ha firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato.

Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. “La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante – dichiara Speranza – e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

Oggi in Italia sono stati registrati 15.104 nuovi casi positivi con 137.420 i tamponi effettuati e un tasso di positività pari all’11%. Le vittime sono state 352.

In Piemonte sono stati registrati 890 nuovi casi positivi al Covid-19 con 8.544 tamponi eseguiti e un tasso di positività pari al 10,4%. I decessi registrati sono 29 di cui 4 verificatisi oggi.

In Canavese sono 51 i nuovi casi positivi, e 114 in meno. Il Comune che ha registrato oggi un maggior numero di positivi è Ciriè, con 14 casi in più (109 in totale). (Qui la tabella con i dati comune per comune).