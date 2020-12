CORONAVIRUS – Numeri in calo; Quincinetto e Perosa Canavese tornano Covid-free

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 25 nuovi casi positivi e 300 casi in meno. I positivi totali sono 4.190.

Da oggi sono Covid-free anche Quincinetto e Perosa Canavese. (Guarda il riepilogo comune per comune.)

In Piemonte sono stati registrati 952 nuovi casi con 11.514 tamponi eseguiti, con un’incidenza pari all’8,3%.

Scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva, -15 rispetto a ieri, 330 in totale. Così come scende il numero dei ricoverati in reparto (119 in meno rispetto a ieri). I decessi registrati oggi sono 59 di cui 13 verificatisi oggi.

In Italia sono stati registrati 14.842 casi positivi con 149.232 test effettuati e un rapporto di incidenza in calo: 9,9%.