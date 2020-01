Rivarolo Canavese – Iniziative 2020 per il Giorno della Memoria a Rivarolo Canavese

Venerdì 31 gennaio 2020

Ore 18,00 – Biblioteca Comunale “Domenico Besso Marcheis” – Via Palma di Cesnola n. 20

Il Circolo dei Lettori di Rivarolo Canavese ricorda la sofferenza di chi è additato, discriminato e reso vittima in quanto “diverso” attraverso letture ad alta voce dal Diario di Hélène Berr, deportata scomparsa a Bergen Belsen, e del racconto Senza piombo di Mauro Covacich.

Ore 21,00 – Sala Consiliare – Via Ivrea n. 60

Primo Levi, tra memoria e scrittura

Incontro con il prof. Giovanni Tesio, docente di Letteratura italiana presso l’Università del Piemonte Orientale

Venerdì 7 febbraio 2020

Il prof. Giovanni Tesio incontra gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore per approfondire alcuni aspetti della scrittura di Primo Levi

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche abbatterono i cancelli del Lager di Auschwitz, in Polonia. Dal 2000 anche l’Italia celebra il Giorno della Memoria per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. L’Assessorato alla Cultura della Città di Rivarolo Canavese e la Biblioteca “Domenico Besso Marcheis” propongono venerdì 31 gennaio due momenti di riflessione aperti alla cittadinanza e venerdì 7 febbraio un’iniziativa riservata agli studenti delle scuole superiori.

Venerdì 31 gennaio alle 18,00 presso la Biblioteca Comunale “Domenico Besso Marcheis” in via Palma di Cesnola 20, il Circolo dei Lettori rivarolese proporrà alcune pagine del diario di Hélène Berr: nata a Parigi nel 1921, dopo la laurea alla Sorbona fu esclusa dall’insegnamento a seguito delle leggi razziali. Tra aprile 1942 e febbraio 1944, Hélène raccontò in un diario i soprusi e le violenze dell’occupazione nazista, interrompendo la scrittura pochi giorni prima di essere deportata ad Auschwitz ed infine a Bergen Belsen, dove morì nell’aprile 1945, alle soglie della liberazione del campo. La lettura si estenderà alla riflessione contemporanea con il racconto Senza piombo in cui lo scrittore triestino Mauro Covacich descrive la mutazione di un gruppo di amici in un violento branco razzista, nel contesto della provincia italiana benestante. Il programma proseguiràalle 21,00 presso la Sala Consiliare del Municipio, in via Ivrea n. 60, dove il prof. Giovanni Tesio, già docente di Letteratura italiana presso l’Università del Piemonte Orientale, proporrà una riflessione su Primo Levi, tra memoria e scrittura. Considerando l’attenzione dedicata lo scorso anno a Levi in occasione del centenario della nascita, la conversazione si svilupperà in particolare su tre recenti pubblicazioni curate da Giovanni Tesio: Io che vi parlo (Einaudi, 2016) un dialogo frutto degli incontri con lo scrittore torinese all’inizio del 1987, poco prima della sua improvvisa scomparsa; Primo Levi, ancora qualcosa da dire (Interlinea, 2018) che riprende alcuni aspetti della biografia di Levi con interessanti riproduzioni fotografiche e di documenti d’archivio e l’antologia di poesie sulla Shoah Nell’abisso del lager (Interlinea, 2019).

Venerdì 7 febbraio il prof. Tesio analizzerà alcuni momenti del percorso intellettuale di Primo Levi incontrando alcune classi dell’Istituto “Aldo Moro” e dell’Istituto “Santissima Annunziata”.

Le iniziative, ad ingresso libero, sono organizzate in collaborazione con la Sezione ANPI Favria – Oglianico – Rivarolo, il circolo A.C.L.I. di Rivarolo Canavese e la libreria Il Punto.

Il programma si ricollega idealmente all’inaugurazione di Via Primo Levi, avvenuta il 25 aprile 2019, e conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso i progetti dedicati alla Shoah, in cui rientra anche il sostegno al Treno della Memoria cui parteciperanno numerosi studenti delle scuole cittadine il prossimo febbraio.

Per eventuali informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale al n. 0124-26377 – Ufficio Cultura al n. 0124-454680.