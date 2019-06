AGLIÈ – Si terrà nei giorni 14 e 15 giugno, presso il salone polivalente di Agliè, la Festa Biker Aliena, giunta alla XXIII^ edizione, organizzata dal Motoclub Alieno, fondato nel 1997.

La manifestazione avrà inizio alle 19 di venerdì con l’apertura degli spillatori e dei selezionati stand di Street Food. Durante la serata la band eporediese “Chaw Went” salirà sul palco per lasciare spazio successivamente a Vanity con un affascinante spettacolo di bourlesque.





Nella giornata di sabato il servizio di ristorazione aprirà alle 12 mentre alle 15 partirà il motogiro con aperitivo, alla scoperta del Canavese.

Dalle 17 inizieranno ad esibirsi le band sul palco: durante la serata suoneranno gli “Evilizers”, il cui bassista è referente Bikers Fmi del Piemonte, e i “Wolfsinger”; tornerà anche Vanity con un imperdibile sexy show.

Entrambe le sere sarà possibile dormire gratuitamente in tenda per “salvare la patente”.

Un’occasione da non perdere per avvicinarsi e conoscere lo stile biker, vicino a casa: il Motoclub Alieno vi aspetta! “Stay Alienato!”