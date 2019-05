BORGARO TORINESE – Brutto incidente sul lavoro questo pomeriggio, venerdì 24 maggio, in una ditta di trasporti in via Liguria 8 a Borgaro Torinese.

Un uomo di 47 anni è rimasto ustionato da una scintilla, che ha intaccato il pantalone, mentre stava eseguendo una riparazione. L’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 che, dopo le prime cure, lo ha trasportato all’ospedale CTO di Torino.

Sul posto i carabinieri della stazione di Caselle e i tecnici dello Spresal per fare chiarezza sulla dinamica. Il 47enne è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.