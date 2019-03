NOLE – Una grande serata di Gala , quella vissuta nella serata di giovedì 28 marzo presso la casa delle associazioni in occasione della sesta edizione degli oscar Nolesi premio conferito al nolese che più si è distinto nel corso dell’anno.

Alle 21 la presentatrice Elena Cremona ha fatto il suo ingresso al centro della grande sala per dare il via a questa edizione 2019. Suo partner di serata il Sindaco Luca Bertino che con molta maestria ha condotto la serata nolese. La giuria composta da giornalisti delle testate locali vedeva presenti anche il giovane metereologo nolese Andrea Vuolo che, solo pochi giorni orsono, ha fatto il suo esordio sugli schermi televisivi nelle consuete previsioni del tempo. Ecco i candidati.

Marco Vito Scisci Amante della musica, della letteratura e della scrittura; Dirigente Amministrativo dell’ASL in pensione. Ha avuto modo di conoscere personalità ed eventi di molti esseri umani che hanno influenzato i suoi scritti. Storie di tanti personaggi che inducono a riflettere sul miracolo che è la vita.

In ogni racconto c’è una percentuale di esperienza vissuta. Ha pubblicato “Voglia di vivere”, “I racconti della Luna”,“Oltre ogni aspettativa”.

Altra candidata Mara Genotti Brat, giovane donna, si occupa di un blog di economia e finanza. Ha svolto servizio civile in una RSA con nucleo psichiatrico e presso la FARO dell’ospedale di Lanzo. L’esperienza di volontariato, gli studi di indirizzo sociale, l’amore per gli animali e per la scrittura hanno influenzato i suoi scritti “Grumo di polvere” e “Una manciata di coriandoli”, quest’ultimo presentato al Salone del libro di Torino, si apre a temi sociali e legati al senso della vita. Soraja Fiorito giovane donna che qualcuno definisce “una guerriera”; Ama l’arte, la musica e scrivere. Cosa che fa fin da bambina, chiusa in stanza a buttare giù gioie e dolori.

Il suo primo libro “Sballare senza sballarsi”. Diario personale di una semplice, ma complicata ragazza che parla di amicizia, amore, famiglia, soddisfazioni, delusioni in pratica a tutto ciò che è vita. Volontarie Progetto “ Nati Per Leggere “ Valore delle risorse umane che sono i volontari.

Biblioteca – Piccola e giovane realtà in crescita. Portata avanti dal lavoro volontari – Premiati in altre edizioni degli Oscar. Occhio di riguardo ai giovani ed ai piccolissimi

Amore per il libri e la lettura si coltiva da piccoli. Nati per leggere – proposta per i bambini della scuola dell’infanzia. Teppati Enri Maria Carla, Caratozzolo Clara, Grazia Bigotta, Alessandra Scarcella, Nicoletta Ferrovecchio, Angela Cometto, Carla Novero, Elisabetta Conte,Valentina Badellino. Volontari Museo della Macchine a Vapore Ingegner Francesco Bosio Primo museo nolese. Sabato 2 giugno 2018 è stato inaugurato – “Museo delle macchine a vapore Ing. Francesco Bosio” allestito all’interno del Nole Forum. La collezione di macchine a vapore dell’Ing.Bosio (10 esemplari) donata dalla famiglia al comune ha preso posto all’interno del polivalente.

Dopo la presentazione dei candidati la giuria si è riunita in camera di Consiglio, dopo pochi minuti la tanto sospirata fumata bianca che eleggeva a Nolese dell’Anno 2019 Il maestro Professor Fabio Gurian. Il premio consegnato dal Sindaco Luca Bertino ha chiuso questa quinta edizione della Kermesse nolese. Prima del commiato il Vice Sindaco Antonio Adamo ha regalato alla presentatrice Elena Cremona un mazzo di Fiori in riconoscenza del gran lavoro che annualmente fa per gli oscar Nolesi.

Poi Fabio Gurian Compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra.

Direttore d’orchestra al Festival di Sanremo per 11 volte. Vincendone l’edizione 2013 con Marco Mengoni. Ha collaborato con molti artisti italiani tra i quali i Subsonica, i Pooh, Ornella Vanoni, Patti Pravo, Battisti, Giovanardi, Ivano Fossati, Dolcenera, Zarrillo, Elodie, Nino D’Angelo, Red Canzian, Antonello Venditti, Arisa, Emma Marrone e tanti altri. Inoltre ha collaborato con il trasformista Arturo Brachetti, l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai e varie orchestre europee.

Ha realizzato colonne sonore per film dei registi Pupi Avati, Francesca Comencini e Marco Ponti.

Corpo Musicale Nolese Nel 2018 ha festeggiato i 150 anni. Ricerche storiche provano l’esistenza del gruppo già a partire dal 1868 – 30 musicanti diretti da Monetti Matteo. Da prima come Società Filarmonica e dal 2001 come associazione con il nome di “Corpo Musicale di Nole”, ha sempre prestato servizio a feste civili e religiose senza interruzione, fatta eccezione durante la seconda guerra mondiale. Eccellenti concerti, a Santa Cecilia, patrona della musica. Nel 2001 si aggiudica il secondo posto al 6° concorso Nazionale per complessi bandistici “Lavagna in Musica”.

Con l’evento “Maggio Musicale Nolese”, per quasi quindici anni ha portato innumerevoli bande, cori, e gruppi musicali a esibirsi a Nole. Dal 2014 è impegnato anche a livello didattico, organizzando corsi di musica per tutte le età.

Sempre in prima fila nel sociale con lo slogan “Mille note per una speranza”.

Concerti finalizzati alla raccolta di fondi da destinare a chi ne ha particolarmente bisogno.

Il primo maestro di cui si abbia testimonianza certa fu il Maestro Stefano Bertot al quale seguirono Antonio Merlo Pich, Giovanni Baima, Mario Merlo Pich e, dal 1977, cioè ormai da ben 42 anni, in professor Vincenzo Beria, ancora attuale direttore. Equ’azione Associazione di volontariato nata nel 2004 – (15 anni nel 2019). Svolge attività di diffusione di prodotti artigianali, creati nei Paesi in via di sviluppo e di prodotti alimentari derivati da materie prime importate senza intermediazione di multinazionali, quindi con garanzie di equità e solidarietà del Commercio equo e solidale. Gli utili vengono poi devoluti a progetti del territorio o nel Sud del mondo. Inoltre dal 2010 aderisce a Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, sostenendo iniziative di memoria (come la lettura dei nomi e fiaccolata di questi ultimi anni). L’anima di Equ’azione sono da sempre le volontarie che con entusiasmo e passione mantengono in vita l’attività commerciale e l’organizzazione generale delle attività. Oltre al negozio eventi, serate di informazione ed incontri presso scuole. Il tutto per accrescere la consapevolezza nei cittadini, nei consumatori e soprattutto nei giovani studenti. Segreteria Nazionale San Vito Italia. Dal 20 al 22 Aprile 2018 a Nole 19° meeting annuale del coordinamento che raduna paesi, amministratori, associazioni, parroci, cittadini delle realtà italiane devote a San Vito. Ha portato a Nole. 13 delegazioni – 3 giorni per consolidare amicizie e progetti. Dopo quasi 20 anni da quando la realtà che unisce comunità, associazioni e fedeli nel culto del giovane martire prese concretezza. Per la prima volta in Piemonte le delegazioni di San Vito. La segreteria di San Vito Italia è nata nel 1999, insieme al Coordinamento Nazionale dei Paesi di San Vito e subito è stata affidata all’Abbadia di San Vito di Nole, e in quel momento specifico ad Aniceto Bello segretario del Coordinamento stesso.

Desiderio di Anice Bello, storico fondatore del Coordinamento – 10 anni dalla scomparsa.

Paesi legati dal culto del santo ma grazie al coordinamento si promuove turismo – tradizioni popolari – prodotti tipici. Esperienze di fede ma anche culturali e turistiche. PNC Pallacanestro Nole – Ciriè. Nel Giugno 2018 Davanti ad una cornice di pubblico mai vista da queste parti, hanno sconfitto in finale il Biella (82-73), conquistando il titolo di Campioni del Piemonte e staccando il pass per le Finali Nazionali di Cagliari. Mensi Federica e Martina Della Morte. Due giovanissime giocatrici di pallavolo dell’A.S.D.Balamunt di Lanzo T.se classe 2006 – Ruolo: schiacciatrici – Atlete di indiscusso talento. Alessandro Roca Maestro di Karate. Rappresentato l’Italia ai Campionati Mondiali – Scozia – giugno 2018. Medaglia di bronzo nella specialità Kata – categoria Veterani 36-40 anni. Portacolori del Dojo Heian Karate. Davide Raffa Ragazzo 24enne, iscritto all’A.S.D. Muoversi Allegramente dal 2014. Snodato e molto abile nella ginnastica, è molto appassionato e non si risparmia mai, impegnandosi al massimo. E’ un atleta Special Olympics. Davide Sarda. Pratica Ludosport Light Saber Combat – sport di combattimento Un insieme di discipline schermistiche che si rifà alla saga dei film di Star Wars in cui si combatte con le spade “LamaDiLuce”. La disciplina è nata a Milano e poi diffusasi in tutta Italia e anche all’estero.

Esistono 9 stili di combattimento. Campione italiano di Light Saber Combat sia nell’anno 2017 che e 2018. Aurora Leli. Diplomata al liceo scientifico – studia fisioterapia – pratica atletica a livello agonistico – specialità 400 mt (candidata Oscar 2017 per lo sport).Brava studentessa – Ottima atleta – Bellissima ragazza, Miss sorriso Piemonte e Valle d’Aosta. Miss Italia 2018 (79° edizione).

Fermata a pochi passi dall’ultimo atto della finalissima del Concorso di bellezza più famoso.

Tra le 10 più belle d’Italia.