VENARIA REALE – Successo ieri, martedì 31 luglio, per la penultima serata di “Viva Estate”.

Il pubblico presente ha potuto ammirare sul palco di piazza Vittorio Veneto, lo spettacolo di danza “Life”, curato dalle coreografe Paola Bernini e Giulia Francia.

Lo spettacolo si è concluso con i saluti e i ringraziamenti della Città a cura dell’Assessore alla Cultura Antonella d’Aflitto.

Numerose le associazioni che hanno partecipato alla kermesse che è durata gran parte dell’estate con numerosi appuntamenti, e che terminerà il prossimo venerdì 3 agosto, con una notte di jazz nel borgo storico all’insegna dei colori rosso e bianco che connoteranno anche i menù dei ristoranti a cura dei commercianti di via Mensa in ricordo di Pino del Nazionale.

Le varie realtà che hanno partecipato e che sono state ringraziate dal palco, sono l’Associazione Sones, Musica Insieme di Grugliasco, Dimensione Musica di San Maurizio Canavese e Gruppo Musicale “I Vitelloni” (2^ edizione Festa della Musica); l’A.S.D. Sentiero Selvaggio Venaria Reale (dimostrazioni di tiro con l’arco); la Pro Loco Altessano-Venaria Reale e A.C. Voice Production (Summer Festival); il Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Venaria Reale, la Società Filarmonica di Turriaco, la Società Filarmonica Città di Chivasso e la Fanfara Bersaglieri Città di Settiom Torinese (Festival delle Bande); il Club Almagro (spettacolo di tango argentino e milonga); l’Asd Folk Danza Venaria (balli occitani); l’Asd Free Bike Venaria Reale (Pedalando con le Stelle); l’Associazione Divieto di Noia e Pro Loco Altessano-Venaria Reale(gare e dimostrazioni di burraco e pinnacola); i Commercianti di via Mensa (serate musicali); New Gym Sport S.S.D (fitness sotto le stelle); l’Associazione La Crisalide di Ieri e di Oggi (sfilata di figuranti in costume fine ‘600); l’Associazione Amici della Reggia e del Centro Conservazione e Restauro, Camerata Corale “La Grangia” e il “Coro Verrès” (concerto corale centenario fine Prima Guerra Mondiale); Unitre Venaria Reale (esibizioni di tango argentino e boogie woogie); Gruppo Musicale “Six Blade Band” (tribute Dire Straits); le Coreografe Paola Bernini e Giulia Francia (spettacoli di danza orientale); l’Associazione Avis Venaria (intrattenimento musicale e dj set, distribuzione gratuita zucchero filato e pop corno, giochi per i bambini); Alfieri Reali Sbandieratori e Musici Venaria (dimostrazioni sbandieratori); A.s.d. Latin House (balli di gruppo, liscio e latino-americano); gruppo musicale “Standig Ovation” (tribute Vasco Rossi); Associazione Noi Con Voi (gara di karaoke a favore di “Forma Onlus”); Associazione Croce Verde sezione di Venaria (servizi di assistenza) e l’Associazione Guardie Ai Fuochi di Torino (servizi di vigilanza).





