STRAMBINELLO – Nessuna integrazione dal Governo: per Ponte Preti si rinuncia al Ponte di Carignano

STRAMBINELLO – “Il Governo pensa solo allo Stretto e dimentica il Piemonte e Ponte Preti”. A dichiararlo in aula è l’Onorevole Daniela Ruffino, Deputato alla Camera e Segretaria Regionale di Azione in Piemonte.

“Abbiamo dibattuto da tempo sul decreto ponti attraverso una serie di interventi con i ministri competenti in aula e in commissione alla Camera, con particolare attenzione anche al Ponte Preti. Eppure continuano a mancare le comunicazioni tra il governo e la Città Metropolitana di Torino che ha dovuto rimodulare i fondi stanziati. Su 61 milioni di euro non c’è stata alcuna integrazione nonostante il caro prezzi e sappiamo bene quanto sia influente. La Città Metropolitana, per andare avanti nella progettazione, ha dovuto rinunciare a rifare il Ponte di Carignano. Siamo al paradosso.”

E ha aggiunto: “Nel decreto Milleproroghe, inoltre, avevo chiesto una proroga a fine 2026 che non è stata concessa. Adesso, pare, ce ne sia una di tre mesi ma non sarà sufficiente perché quel quella data le gare non saranno aggiudicate. Riteniamo assurda l’assenza di comunicazione di un Governo che, nelle sue intenzioni, vuole fare e velocizzare e pensiamo che questa sia una navigazione pericolosa che penalizza territori e le popolazioni. Per questo motivo ho presentato un’ulteriore interrogazione all’esecutivo. Perché sui ponti si transita e sui ponti dobbiamo essere sicuri, sentiamo parlare solo di quello sullo Stretto e sul resto c’è un silenzio che ci preoccupa”.