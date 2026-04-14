RIVAROLO CANAVESE – All’Urban Center premiati gli studenti del progetto “Art Challenge” (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Domenica scorsa, 12 aprile 2026, la galleria del Centro Commerciale Urban Center di Rivarolo Canavese, ha organizzato la premiazione del progetto Art Challenge. Le opere in mostra, realizzate dagli studenti del 25 Aprile – Faccio di Cuorgnè e Castellamonte, sono state esposte in galleria dal 30 marzo e resteranno ancora in esposizione fino al 19 aprile.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra la Cooperativa sociale Ludicoop e la scuola, aveva come tema principale l’inclusione.

Premiate le seguenti opere:

Quarta classificata – “The artist block” di Asia Prins, Vittoria Losero e Giulia Perna. Il messaggio dell’opera era: “Il muro è notoriamente un simbolo di divisione, protezione. Tutti noi ne abbiamo uno, non puoi abbattere le barriere se resti lì a fissarle.”

Terza classificata – “Every Home” di Rebecca Balagna, De Pinto Sophie Jaqueline e Daria Boqdan. Il messaggio era: “La casa accoglie, luogo sicuro composto non solo da quattro mura ma dall’energia prodotta da chi la abita. La luce è colore, il colore è vita.”

Seconda classificata – “Make your chair” di Cecilia Russo, Sara Di Carlo, Ramona Caldarulo e Irene Benedicienti. Il messaggio: “L’installazione è composta da un insieme di sedie tutte diverse tra loro, disposte in cerchio. Ogni sedia rappresenta un’identità, diversa per provenienza, storia, corpo e capacità. Il cerchio è simbolo di uguaglianza e dialogo: non esiste un centro né un margine. Nessuna sedia è più importante di un’altra. Se una manca, il cerchio si spezza.”



Prima opera classificata, vincitrice di una gita a Movieland – The Hollywood Park, “Open your mind” di Silvia Fenoglio Gaddò, Angelica Benobre e Matteo Rolando. Il messaggio: “Il progetto racchiude in sé la simbologia dell’apertura al prossimo ma al contempo della protezione dagli attacchi esterni. Il riccio è un animale tranquillo e socievole, ma sopravvive al mondo grazie agli aculei, se minacciato diventa una sfera inaccessibile, ma quando si apre…”.

L’iniziativa ha riscosso un gran successo, e ha ancora una volta confermato l’importanza della galleria dell’Urban Center quale luogo, non solo di attività commerciale, ma anche di aggregazione e cultura.