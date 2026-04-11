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Rivarolo Canavese

RIVAROLO CANAVESE – Corteo in città per “Un futuro senza guerre” (FOTO E VIDEO)

Organizzato dagli studenti del Liceo Aldo Moro

Magda Bersini

RIVAROLO CANAVESE – Manifestazione per la pace oggi, sabato 11 aprile 2026, a Rivarolo Canavese, organizzato dagli studenti del Liceo Aldo Moro, in particolare da Diego Michelotti, Wejd Afnen Hajraoui e Maxim Josan.

Sensibilizzare e unirsi per la pace nel mondo.
“Paghiamo le guerre tutti i giorni con sacrifici – hanno dichiarato gli studenti – caro benzina, bassi salari, carovita, precarietà…Vogliamo un futuro senza guerre.”

Un modo per fare qualcosa, per esprimere all’esterno il malessere dettato dalle guerre nel mondo, dove a morire sono civili: studenti, lavoratori, persone obbligate ad arruolarsi e a combattere.

Forze spiegate oggi tra Carabinieri e Polizia Locale. Il corteo ha attraversato pacificamente la città, partendo da corso Torino e passando da via Ivrea, via Carisia, corso Indipendenza, di nuovo corso Torino per poi raggiungere infine il Parco del Castello Malgrà, con bandiere e cartelli.

Alla manifestazione hanno partecipato anche diversi cittadini e associazioni; il Sindaco Martino Zucco Chinà, il Vicesindaco Marina Vittone, Consiglieri di Maggioranza Giuliana Paglia e Giacomo Meaglia e i Consiglieri di Opposizione Helen Ghirmu e Silvia Donetti.

Il prossimo corteo, organizzato sempre dal Liceo Moro in collaborazione con il Comitato Palestina Ivrea e il Collettivo Gramsci-Botta-Cena è in programma a Ivrea il prossimo sabato 18 aprile 2026, alle 16, con partenza da piazza Ottinetti.

Rivarolo canavese corteo pace
Rivarolo canavese corteo pace
Rivarolo canavese corteo pace
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