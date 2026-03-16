LEVONE – La pioggia non ferma il 14° Raduno Land Rover (FOTO E VIDEO)

LEVONE – Soddisfazione per il 14esimo Raduno Land Rover, organizzato dal Land Rover Club Levone, in collaborazione con il Comune di Levone e con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città Metropolitana di Torino.

Il maltempo non ha fermato i numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia e anche da altri Paesi Europei (come Svizzera e Francia) che questo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, hanno preso parte all’evento.

La pista, quest’anno progettata in modo più semplice per poter essere appetibile a tutti, ha creato qualche difficoltà ai partecipanti per via del fango e delle pozzanghere create dalla pioggia, cosa che ha entusiasmato ancora di più i temerari.

L’evento è da sempre un fiore all’occhiello per Levone, conosciuto e rinomato in tutta Italia e oltre confine, risulta essere tra i primi cinque raduni Land Rover in Europa.

Come da prassi nel capannone riscaldato sono stati serviti nei due giorni piatti prelibati.

Una bella kermesse che mette al centro il piccolo paese, che in questi giorni è salito alla ribalta con il docufilm di Andry Verga “Masche. Le streghe di Levone”.