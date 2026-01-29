FERROVIA – Linea Pinerolo-Torino-Chivasso: incontro in Regione per disagi ai pendolari

FERROVIA – Di fronte ai gravi e ripetuti disservizi ferroviari che stanno colpendo in particolare la linea Pinerolo-Torino-Chivasso, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi ha convocato una riunione urgente con i vertici di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana.

L’obiettivo dell’incontro, che si terrà venerdì mattina, 30 gennaio 2026, nel Grattacielo della Regione, è ottenere un quadro chiaro delle criticità, comprendere le cause di ritardi e soppressioni, definire azioni urgenti per il ripristino di un servizio ferroviario affidabile e dignitoso.

“I disagi che stanno vivendo pendolari, lavoratori e studenti non sono più accettabili – sottolinea Gabusi – La Regione ha pianificato investimenti sul materiale rotabile e ha sostenuto i numerosi interventi del Pnrr sulla rete che certamente condizionano le performance in questo periodo. Per questo motivo non può accettare che ogni giorno sulla Pinerolo-Torino si viva nell’incertezza”.

La Regione Piemonte, insieme all’Agenzia della Mobilità Piemontese, ribadisce il proprio ruolo di indirizzo e controllo nei confronti dei gestori del servizio, a tutela del diritto alla mobilità.