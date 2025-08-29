PIEMONTE – Si spacciano per operatori della Regione Piemonte: tentativo di truffa

PIEMONTE – La Regione Piemonte mette in guardia i cittadini in merito ad un tentativo di truffa ai loro danni.

Sono arrivate da Federconsumatori segnalazioni riguardanti telefonate di sedicenti operatori di un ente regionale di gestione dell’energia elettrica che chiedono il trasferimento della fornitura di elettricità a tale società in cambio di uno sconto sulla bolletta e minacciano il pagamento di penali in caso di mancata adesione.

Ovviamente, la Regione non ha mai attivato simili iniziative e pertanto invita a non prestare ascolto a proposte di questo genere.

