venerdì 29 Agosto 2025
redazione@obiettivonews.it - 342.8644960
Direttore: Magda Bersini
spot_img
SEZIONI
Lettura in 1 min.
CronacaPiemonte

PIEMONTE – Si spacciano per operatori della Regione Piemonte: tentativo di truffa

Cercano di fare trasferire la fornitura elettrica presso un'altra società

Redazione ON
spot_imgspot_img

PIEMONTE – La Regione Piemonte mette in guardia i cittadini in merito ad un tentativo di truffa ai loro danni.

Sono arrivate da Federconsumatori segnalazioni riguardanti telefonate di sedicenti operatori di un ente regionale di gestione dell’energia elettrica che chiedono il trasferimento della fornitura di elettricità a tale società in cambio di uno sconto sulla bolletta e minacciano il pagamento di penali in caso di mancata adesione.

Ovviamente, la Regione non ha mai attivato simili iniziative e pertanto invita a non prestare ascolto a proposte di questo genere.

------------------------------------------------------------------------------

© Riproduzione riservata - vietato l'utilizzo di testi, video e foto se non espressamente autorizzato dall'Editore. Ci scusiamo per i loghi evidenti su foto e video ma siamo obbligati a causa di alcuni colleghi per niente professionali

Per restare sempre aggiornato con le notizie di ObiettivoNews, iscriviti ai nostri canali gratuiti:
la newsletter di WhatsApp per le notizie di Cronaca (per iscriverti invia un WhatsApp con scritto NEWS ON al 342.8644960);
il nostro canale Telegram (ObiettivoNews);
il nostro canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va9vIQO30LKS6x1jWN14 con le notizie selezionate dalla nostra redazione.

ALTRI ARTICOLI CHE TI POTREBBERO INTERESSARE

spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img

BERSINI COMUNICAZIONE EDITORE E AGENZIA DI COMUNICAZIONE

Bersini

PUBBLICITA', DIRETTE LIVE STREAMING E RIPRESE VIDEO

info@bersinicomunicazione.it Cell./WhatsApp 342.8644960 - 348.3725487

CONTATTI OBIETTIVONEWS

Per comunicati e segnalazioni, contattare la Redazione: redazione@obiettivonews.it Cell./WhatsApp 3428644960

ALTRE EDIZIONI

ONPiemonte
ONPiemonte
ONTvWeb
ONTvWeb
ONSportNews
ONSportNews
ONStyle
ONStyle
CanaveseLocal
CanaveseLocal

© Copyright 2013 - 2025 - ObiettivoNews - Autorizzazione Tribunale di Ivrea n.2/2013; Iscrizione Roc (Registro Operatori della Comunicazione) N.023741/2013. Direttore: Magda Bersini. Editore Bersini Editoria, Comunicazione e Web P.IVA 10512010017 Tutti i diritti sono riservati. L'utilizzo dei testi, delle foto e dei video online è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941). Testata giornalistica di informazione indipendente, senza condizionamenti politici e senza contribuiti pubblici.