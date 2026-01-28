CUORGNÈ – Solidarietà di Forza Italia Giovani ai due Carabinieri feriti

CUORGNÈ – “Il Comunicato Stampa del Segretario Generale USIC Piemonte e Valle d’Aosta del 26 gennaio 2026 conferma, ancora una volta, quanto sia urgente e necessario un intervento deciso della politica a tutela delle Forze dell’Ordine”. Lo dichiarano i Segretari di Forza Italia Giovani in Piemonte e in provincia di Torino, in seguito alla notizia dei due Carabinieri di Cuorgnè che domenica scorsa, 25 gennaio 2026, sono rimasti feriti nell’intervento effettuato per una lite in famiglia. Un uomo si è scagliato con violenza contro i militari dell’Arma.

“Ribadiamo con forza l’impegno del nostro Partito – proseguono – nella difesa di donne e uomini che ogni giorno indossano una Divisa, rappresentando lo Stato e garantendo la sicurezza dei cittadini. È indispensabile avviare un intervento strutturale che assicuri maggiori tutele, strumenti adeguati e il pieno riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle Forze dell’Ordine.”

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai Carabinieri coinvolti nel grave episodio avvenuto domenica a Cuorgnè. – Conclude Alessandro Vicari – In particolare, da Cuorgnatese, desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Comandante Coppola e a tutta la Stazione dei Carabinieri di Cuorgnè per il prezioso e costante lavoro che quotidianamente svolgono al servizio della Città e della collettività. Forza Italia Giovani continuerà a essere, senza ambiguità, sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine.”