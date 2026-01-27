FELETTO – Celebrata l’agricoltura durante la tradizionale Festa di S’Antonio Abate (FOTO)

FELETTO – A Feletto celebrato Sant’Antonio Abate in piazza Martiri Felettesi. La mattinata di domenica 25 gennaio 2026, dove si sono radunati una dozzina di mezzi agricoli, è iniziata con la celebrazione della Santa Messa officiata da don Stefano Teisa, seguita dall’uscita sul piazzale per la benedizione dei mezzi.

All’iniziativa hanno partecipato il Sindaco Maria Cristina Ferrero, il Vice Sindaco Enzo Bretto, il Presidente di sezione Mauro Bollero, il presidente dell’Associazione Agricola di Feletto Fabrizio Marengo e lo stesso don Stefano Teisa.

A commentare la giornata è stato Massimo Ceresole, che ha sottolineato come per gli agricoltori prendere parte a momenti come questo rappresenti un motivo di orgoglio sia per il settore sia per l’associazione. Nel suo intervento ha ricordato le difficoltà affrontate nel corso del 2025 dal comparto agricolo, segnato prima dalle forti piogge e successivamente da una lunga fase di siccità accompagnata da temperature elevate, condizioni che hanno messo ulteriormente in difficoltà il mondo rurale. La presenza alla manifestazione, ha spiegato, vuole essere un segno di vicinanza concreta a tutti gli associati.

A margine dell’evento anche il Sindaco Maria Cristina Ferrero ha espresso soddisfazione per la partecipazione, evidenziando come sia sempre positivo vedere riuniti tanti agricoltori del territorio in occasione di questa festa. Il primo cittadino ha inoltre fatto notare come il meteo abbia concesso una tregua proprio durante il momento della benedizione dei mezzi, ringraziando infine tutti coloro che hanno preso parte alla giornata.