FORNO CANAVESE – Il mondo dello sport piange la scomparsa di Agostino Mauro Cocco

FORNO CANAVESE – Il mondo dello sport, ed in particolare del calcio dilettantistico, piangono Agostino Mauro Cocco, 60 anni, nome e volto notissimo in particolare tra coloro che frequentano i campionati ed i tornei dedicati sia al football tradizionale che al calcetto.

Una dipartita, quella di Agostino, che ha toccato nel profondo i tanti dirigenti, allenatori, atleti e tifosi che negli anni hanno imparato a conoscerlo, a condividere con lui la grande passione per il pallone, essendone un profondo conoscitore, oltre che personaggio sempre disponibile nel dare una mano ogni volta che c’era bisogno, stando però un passo indietro, ma facendo tutto con enorme efficacia e bravura.



Pont, Cuorgnè, Rivarolo sono solo alcune delle “piazze sportive” che lo hanno visto impegnato senza mai porsi sotto i riflettori, mettendo a disposizione degli altri la sua esperienza, le sue capacità, in particolare umane. Era naturale, assieme al fratello Efisio (attuale direttore sportivo della Rivarolese), incontrarlo sui terreni di gioco, che fossero quelli delle categorie che contano a livello regionale, oppure quelli sui quali si tenevano i classici trofei estivi, dove tra una chiacchiera e l’altra si finiva costantemente per parlare di sport, ma anche di musica, altra sua grande passione.



Disponibile, dalla battuta che sapeva cogliere nel segno, sempre pronto a dispensare energia positiva, Agostino Cocco era salito pure agli onori della cronaca sanitaria ad inizio del 2022, quando era stato il primo paziente positivo al Covid ad essere sottoposto, all’Ospedale Molinette di Torino, ad un trapianto di fegato.

Per chi volesse dargli un ultimo saluto, oppure stare vicino ai familiari di Agostino (in particolare la figlia Francesca con Francesco e Lorenzo, i fratelli Filippo, Efisio con Alessandra e Marlene), sarà possibile recarsi presso la casa funeraria Pavese di Valperga, mentre l’ultimo saluto terreno, con benedizione, si terrà sempre in località San Martino sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10.30. Successivamente, la salma sarà tumulata nel cimitero di Forno Canavese.

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